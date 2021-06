Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 4. Juni) : Inzidenz liegt jetzt bei 24,5

Aktuell sind in Mönchengladbach 252 Menschen nachgewiesen mit dem Corona-Virus infiziert. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag in Mönchengladbach den vierten Werktag unter 50. Sie rutschte sogar unter die 35er-Marke. Bleibt der Wert auch am Samstag niedrig, treten in der kommenden Woche Lockerungen in Kraft.

In Mönchengladbach sind aktuell 252 Menschen mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnete am Freitag (4. Juni) 8 neue positive Nachweise. Am Vortag waren elf Neuinfektionen gemeldet worden.

Die Wocheninzidenz lag am Freitag den vierten Werktag unter 50. Nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW erfolgt die Zuordnung zu einer niedrigeren Inzidenzstufe mit weiteren Lockerungen, wenn der Grenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten wird – mit Wirkung für den übernächsten Tag. In der kommenden Woche könnte es also soweit sein, dass auch die Innengastronomie öffnet und dass sich mehr Personen im öffentlichen Raum treffen dürfen. Mit einem Sieben-Tage-Wert von 24,5 rutschte die Inzidenz am Freitag sogar unter die 35er-Marke, bei der es noch weitere Lockerungen gibt. Dann dürfen zum Beispiel auch Lokale im Innenbereich besucht werden, ohne dass zuvor ein negativer Test vorgelegt werden muss.

In Mönchengladbach wurde das Virus seit März 2020 bei 10.883 (Vortag: 10.875) Personen nachgewiesen. Davon sind 10.402 (Vortag: 10.358) Personen nicht mehr infektiös. Aktuell befinden sich 1.491 (Vortag: 1.591) Personen in Quarantäne, davon werden 14 im Krankenhaus behandelt. Laut Diwi-Intensivregister befindet sich ein COVID-19-Patient auf einer Intensivstation. Er muss aber nicht invasiv behandelt werden. Von den insgesamt 82 Intensivbetten für Erwachsene in Mönchengladbach waren am Freitag neun noch frei.

Bislang gab es 229 Todesopfer in der Stadt (161 starben an COVID-19; 68 mit COVID-19).

(RP)