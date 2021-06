Corona in Mönchengladbach (Stand 3. Juni) : Inzidenz bleibt unter 50

Mönchengladbach Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner ist gesunken (Stand Donnerstag, 3. Juni). Sie bleibt unter dem kritischen Wert. Weitere Lockerungen ab 7. Juni sind deshalb wahrscheinlich.

Die Corona-Lage in Mönchengladbach bleibt stabil. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist den Angaben des städtischen Gesundheitsamts zufolge (Stand 3. Juni 8. Uhr) wieder leicht gesunken und liegt am Feiertag Fronleichnam bei 42,9. In den Tagen zuvor war dieser Wert, der die Zahl der Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus auf 100.000 Einwohner (Angabe RKI) in den vergangenen sieben Tagen angibt, etwas gestiegen. Er lag aber konstant unter der kritischen Schwelle von 50, ab der nach einem bestimmten Zeitraum weitere Lockerungen möglich sind.