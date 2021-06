Wettbewerb von Yakult und NGZ im Rhein-Kreis Neuss : Yakult belohnt soziales Engagement

Neuss Zum Jubiläum lobt Yakult Deutschland einen Wettbewerb aus und möchte „Danke“ sagen. Es sollen drei soziale Einrichtungen oder Vereine aus der Nachbarschaft des Firmensitzes mit einer Geldspende unterstützt werden.

Die kleinen Fläschchen kennt jeder: Yakult steht drauf – und sie gehören für Menschen rund um die Welt zum Frühstück. Das Getränk wurde bereits in den 1930er-Jahren entwickelt, 1955 wurde das Unternehmen Yakult zur Herstellung und zum Vertrieb gegründet. 1996 folgte die Markteinführung in Deutschland. Zunächst war der Unternehmenssitz der Yakult Deutschland GmbH in Köln, zudem gab es ein Vertriebsbüro in Neuss. In der Quirinus-Stadt wurden diese beiden Standorte im Jahr 2000 zusammengelegt. Seither befindet sich die Heimat der Yakult Deutschland GmbH in Neuss.

Der Wettbewerb zielt nicht nur auf Aktionen während der Corona-Zeit. Und so funktioniert die Teilnahme: Alle Teilnehmer reichen per E-Mail an [email protected] eine kurze Bewerbung ein. Darin stellen sie sich vor, erklären, weshalb sie den Preis ihres Erachtens verdienen und wofür sie den Gewinn einsetzen würden (also zum Beispiel bestimmte Projekte oder Anschaffungen). Eine Jury bestehend aus Yakult- und RP-Vertretern wählt den Sieger aus. Gewinnen sollen die Wettbewerbsteilnehmer, deren Projekt am besten zur Yakult-Philosophie „Working on a healthy society / Wir kümmern uns um Euch“ passt. Einsendeschluss ist der 20. Juni 2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zum Hintergrund des Wettbewerbs erklärt Tatsuya Hirano, Geschäftsführer der Yakult Deutschland GmbH: „Wir sind stolz auf das 25-Jahr-Jubiläum, denn es zeigt, dass Yakult in Deutschland gut angekommen ist.“ Von Anfang an fühlte sich das Unternehmen in Neuss herzlich willkommen und gut unterstützt. Und Yakult gibt etwas zurück und engagiert sich – zum Beispiel bei Blutspende-Aktionen mit dem Roten Kreuz oder in der Düsseldorfer Initiative Herzwerk, deren Ziel es ist, die Lebenssituation von Senioren, die an der Armutsgrenze leben, zu verbessern.