Weichen für Krankenhauskonzern im Rhein-Kreis gestellt: Stadtrat Neuss billigt mit Mehrheit die Krankenhausfusion

Neuss Der Stadtrat hat am Freitagabend der Fusion des städtischen Lukaskrankenhauses mit den beiden Kreiskrankenhäusern erwartungsgemäß zugestimmt. Damit hat das höchste politische Gremium in Neuss nach Ansicht fast aller Fraktionen – nur die AfD sah das anders – eine wichtige Entscheidung für eine dauerhaft gesicherte medizinische Versorgung der Menschen im Rhein-Kreis getroffen.

Der Kreistag hatte sich schon am Mittwoch einstimmig dafür ausgesprochen, die Fusion einzuleiten. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Bürgermeister Reiner Breuer sprachen deshalb übereinstimmend von „wegweisenden Beschlüssen“.

Die Partner Stadt und Kreis, die an der neuen Gesellschaft zu jeweils 50 Prozent beteiligt sein werden, sind sich also einig. Stimmen der Verschmelzung der Kreiskrankenhäuser auf das Lukaskrankenhaus jetzt auch noch die Genehmigungsbehörden und das Finanzamt bis spätestens Ende August zu, kann die Fusion rückwirkend zum 1. Januar 2019 vollzogen werden. Die notwendigen Schritte dazu sollen auf jeden Fall nun zügig umgesetzt werden.