Proteste in Neuss: Erste Neusser Schüler-Demo für den Klimaschutz

Neuss 120 Schüler nahmen an der Protestveranstaltung „Fridays for Future“ teil. Nicht alle Schulleiter unterstützen dieses Engagement.

Neusser Schüler haben erstmals auch in ihrer Stadt für einen besseren Schutz der Umwelt und des Klimas protestiert. Rund 120 vorwiegend junge Menschen sind dem Aufruf der Bewegung „Fridays for Future“ gefolgt und am Freitag mit lauten Protestrufen und Plakaten mit Botschaften wie „Aufwachen“ oder „Es gibt keinen Planeten B“ vom Treffpunkt an der St. Marien-Kirche aus durch die Fußgängerzone zum Rathaus marschiert.

„Umweltschutz und demokratisches Handeln sind Erziehungsziele in unserem Schulprogramm“, erklärt Isabelle Defort, Schulleiterin am „Nelly“. Persönliches Engagement werde wertgeschätzt; gleichzeitig müsse der Schulpflicht Rechnung getragen werden. Über jeden Beurlaubungsantrag werde „im Einzelfall mit den Schülern gesprochen und entschieden“, sagt Defort. „Einig sind wir uns darin, dass wir auch in der Schule Projekte zum Umweltschutz und zur Fridays-for-Future-Bewegung durchführen.“ Eine Beurlaubungsanfrage für die Teilnahme an der Demo „kann ich nicht akzeptieren“, sagt dagegen Ulrich Dauben, Schulleiter am Quirinus-Gymnasium. Das Risiko einer Sanktion ist Quirinus-Schüler Timo Eigen, Haupt-Veranstalter des Neusser „Fridays for Future“-Protests, eingegangen. „Es wird viel zu wenig für die Umwelt getan; Braunkohle weiter abgebaut, die öffentlichen Verkehrsmittel zu teuer, zu viel Müll produziert“, zählt er auf.