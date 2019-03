Brettspiel-Klassiker: Ein neues Neuss-Monopoly

Neuss Ab sofort ist die zweite, komplett überarbeitete Neuss-Version des Spiels erhältlich. So viel sei verraten: Der Rosengarten und der Barfußpfad sind echte Schnäppchen.

Für gerade mal 60 Monopoly-Dollar sind die beiden zu haben, und damit die günstigsten „Straßen“, die man in der Neuss-Edition des beliebten Brettspiel-Klassikers kaufen kann. Wer Münsterplatz und Markt kaufen möchte, muss hingegen deutlich tiefer in die Tasche greifen. Das sind die Luxus-Güter in der zweiten Auflage des Kult-Spiels, das ab sofort erhältlich und der Nachfolger der 2012 veröffentlichten Vorgängerversion ist. Jürgen Sturm, Geschäftsführer von Neuss Marketing, betont, dass dabei im Grunde alles neu erarbeitet wurde. „Pünktlich zum Ostergeschäft beziehungsweise vor Kommunion- und Konfirmationsfeiern ist das Spiel jetzt im Handel“, sagt er. In der Tourist-Info am Büchel gibt es das Spiel, dazu im Neusser Einzelhandel. Der Preis: 39,95 Euro.