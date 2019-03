Zwischen Neuss und Düsseldorf: Bahnstrecke gesperrt – Ersatzverkehr fährt

Neuss Im April und Mai werden die Gleise zwischen den Hauptbahnhöfen Neuss und Düsseldorf teilweise komplett gesperrt. Bahnreisende müssen sich auf Umstellungen und Ersatzverkehr einstellen. Der VRR hat die Pläne vorgestellt.

Bereits das Wort klingt nicht schön: Totalsperrung. Aber genau darauf müssen sich Bahnreisende im April und Mai zwischen Neuss und Düsseldorf einstellen. Denn teilweise werden die Gleise für den Zugverkehr komplett gesperrt. Hintergrund ist der Neubau eines Regionalbahnsteigs am S-Bahn-Haltepunkt Düsseldorf-Bilk. Zum Teil müssen Gleise und Weichen neu verlegt beziehungsweise gestellt werden. Zudem stehen Arbeiten an Oberleitungsmasten an. Der Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR) hat am Freitag die Pläne für den Schienenersatzverkehr vorgelegt. Betroffen sind die Linien S8, S11, S28, S68, RE4, RE6, RE10, RE13 und RB39.

Wer mit dem Flugzeug in die Ferien möchte, sollte beachten, dass die Linie R 6 wegen Bauarbeiten in Köln zwischen Düsseldorf und Köln/Bonn-Flughafen bis 28. April in beide Richtungen ausfällt. Als Alternativen stehen laut VRR die Züge der Linien RE1 und RE5 zur Verfügung. Ab 29. April wird der RE6 zwischen Düsseldorf und Köln/Bonn-Flughafen umgeleitet – ohne Halt an den Hauptbahnhöfen in Neuss, Dormagen und Köln. Die Züge der Linie RE10 werden ab Krefeld-Oppum nach Duisburg Hauptbahnhof umgeleitet und enden beziehungsweise beginnen dort. Fahrgäste werden gebeten, ab Duisburg beziehungsweise Düsseldorf die Züge des Nahverkehrs zu nutzen. Der Halt des RE10 in Meerbusch-Osterath entfällt durch die Umleitungsverbindung. Ein Ersatzverkehr nach Krefeld-Oppum wird eingerichtet. Wer zwischen Krefeld Hauptbahnhof und Düsseldorf Hauptbahnhof pendelt, kann auch die Linie U76 nutzen.