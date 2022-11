Sterbebegleitung der Diakonie im Rhein-Kreis Neuss : Trost und Beratung in den schwersten Stunden

Neuss In den vergangenen Monaten erhielten sie das nötige Rüstzeug, jetzt wurden zehn Absolventinnen feierlich in den Dienst des Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes der Diakonie entlassen.

Zehn Absolventinnen eines Befähigungskurses zur Sterbebegleitung in der Trinitatiskirche in Rosellerheide erhielten jetzt aus den Händen von Bernd Gellrich, Vorstand der Diakonie Rhein-Kreis Neuss, ihre Abschlusszertifikate und wurden damit feierlich in den Dienst des Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes der Diakonie entlassen. Seit März hatten sie sich an drei Wochenenden und zehn Themenabenden plus eines Workshops intensiv auf die Begleitung und Unterstützung kranker und sterbender Menschen sowie ihren An- und Zugehörigen zu Hause und in den Einrichtungen der Altenhilfe im Rhein-Kreis vorbereitet. Ein „gutes Rüstzeug“ sei ihr an die Hand gegeben worden, berichtet Margret Krey aus Neuss, die nach den vorbereitenden Theorie-Einheiten jetzt den ersten praktischen Einsätzen gespannt entgegensieht.