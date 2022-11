Kreisparteitag der Kreis-CDU : Woran das Gesundheitssystem krankt

Rhein-Kreis Der Parteitag der Kreis-CDU im Kaarster Georg-Büchner-Gymnasium stand ganz im Zeichen von Themen wie Krankenhaus- sowie Ärzteversorgung und Pflege.

Der 55. Kreisparteitag der CDU im Rhein-Kreis Neuss war ausschließlich dem Thema „Gesundheit“ gewidmet. Als Hauptredner im Kaarster Georg-Büchner-Gymnasium konzentrierte sich Karl-Josef Laumann, der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, auf den neuen Krankenhausplan, der vor wenigen Tagen in seine zweite Phase getreten ist. Nun sollen mit Krankenhäusern und Krankenkassen die Versorgungskonzepte in der Region verhandelt werden. Die Rahmenvorgaben des Krankenhausplanes NRW 2022 waren am 27. April dieses Jahres veröffentlicht worden. Ziel: 90 Prozent der Bevölkerung sollen ein Krankenhaus innerhalb von 20 Autominuten erreichen können. Die bundesweit bisher ohne Vorbild entstandene Planung orientiert sich dabei erstmals an den tatsächlichen Fallzahlen in den verschiedenen Leistungsbereichen, und nicht etwa an zur Verfügung stehenden Betten.