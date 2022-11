Kurs an der VHS Köln : Wie man Menschen in ihrer letzten Lebensphase beisteht

Eine Hospizmitarbeiterin hält die Hand eines todkranken Menschen. Foto: dpa/Felix Kästle

Köln Sterben wird oft tabuisiert. Das Projekt „Letzte Hilfe“ organisiert Kurse, die den Umgang mit dem Tod erleichtern sollen. Iris Gödecker und Britta Göhlen leiten einen dieser Kurse an der VHS Köln und geben Tipps, wie man sich besser mit dem schwierigen Thema auseinandersetzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Leonie Miß

Iris Gödecker und Britta Göhlen beschäftigen sich mit dem Tod. „Der Umgang mit dem Thema fällt vielen Menschen nicht leicht. Viele überfordert der Gedanke an den Tod“, sagt sie. „Manche setzen sich erst damit auseinander, wenn sie damit konfrontiert werden – weil ein Familienmitglied stirbt oder jemand schwer erkrankt ist.“

Die beiden Frauen bereiten Menschen darauf vor, schwerkranke Personen auf dem letzten Lebensabschnitt zu begleiten – als Angehöriger oder als ehrenamtlicher Helfer im Hospiz. Sie sind Teil der „Letzten Hilfe“, einem Projekt, das in Deutschland und in einigen skandinavischen Ländern Kurse zum Thema Sterbebegleitung anbietet. „Alle wissen, was man bei der Ersten Hilfe macht“, sagt Gödecker. „Wenn es aber zur Letzten Hilfe kommt, sind die Menschen überfragt“, so die ambulante Pflegekraft. Über das Leben werde so viel gesprochen, der Tod hingegen werde meistens tabuisiert – dabei gehöre das Sterben zum Leben dazu, betont sie.

Iris Gödecker aus Leverkusen ist ehrenamtlich in der Trauerhilfe tätig. Foto: Gödecke/Göhlen

Angeboten werden die Kurse in der Kölner Volkshochschule. Darin wird auch Allgemeinwissen über den Sterbeprozess an sich vermittelt. Vor allem aber geht es um die Sterbebegleitung. „Wie mindert man Leid? Wie nimmt man richtig Abschied voneinander? – Das sind zentrale Fragen, die wir versuchen, zu beantworten“, so Gödecker.

Die Leverkusenerin arbeitet schon lange ehrenamtlich in der Trauerbegleitung im Hospiz der rheinischen Großstadt. Ihre Kollegin Britta Göhlen ist beim Malteser Hilfsdienst in Köln tätig und engagiert sich ebenfalls schon viele Jahre ehrenamtlich in der Sterbe- und Trauerhilfe. Göhlen hat zuvor viele Jahre als Krankenschwester gearbeitet. Ihr fiel es dabei immer schwer, unheilbar kranken und verletzten Menschen beim Sterben zuzusehen. „Während immer wieder Patienten reanimiert wurden, habe ich den Betroffenen lieber die Hand gehalten“, sagt die Kölnerin. Aufgrund dieser Erfahrungen schloss sie sich der „Letzten Hilfe“ an. „Diese wichtige Tätigkeit gibt mir enorm viel. Und auch die Menschen geben einem so viel zurück“, sagt sie.

Info Kurse der Letzten Hilfe VHS Köln Die nächste Veranstaltung findet am Samstag, 3. Dezember, 14 bis 18 Uhr statt. Der Kurs von Iris Gödecker und Britte Göhlen besteht aus vier verschiedenen Modulen à 45 Minuten. Mit Pausen dauert der Kurs insgesamt vier Stunden. Letzte Hilfe Das vom Palliativmediziner Georg Bollig entwickelte Kurskonzept sieht auch Reihen für Kinder vor und Fortbildungen für Pflegekräfte und Ärzte. Mehr Infos unter www.letztehilfe.info.

Ihre Kollegin Iris Gödecker betreute vor vielen Jahren beim Weißen Ring Kriminalitätsopfer. Dann wurde sie selbst schwer krank. „Da habe ich gemerkt, dass viele mit dem Thema Sterben und den Begleiterscheinungen nicht umgehen können und stattdessen Angst haben. Das fand ich schade – diesen nicht authentischen und nicht natürlichen Umgang mit dem Tod“, sagt die Leverkusenerin.

Die beiden Trauerbegleiterinnen raten Betroffenen dazu, sich vor dem Tod des geliebten Menschen um die Formalitäten zu kümmern. „Besonders beim Thema Vorsorge gibt es oft Aha-Momente bei den Kurs-Besuchern“, so Göhlen. Vorher festgelegte Strukturen würden es den Angehörigen leichter machen, zu trauern. „Eine Vorsorgevollmacht, die Patienten- oder die Betreuerverfügung sollte man sich schon zulegen, wenn die eigenen Kinder beispielsweise erwachsen und aus dem Haus sind. Das heißt, mit Mitte 40 ist es nicht zu früh, um über diese Themen nachzudenken“, sagt sie.

Britta Göhlen aus Köln leitet mit Gödecker den Kurs. Foto: Gödecke/Göhlen

„Die Angst vor dem Sterben ist größer als die Angst vor dem Tod“, betont Göhlen immer wieder. Dem will sie entgegenwirken. Besonders Angehörige zu pflegen, wenn sie im Sterben liegen, sei für Menschen eine große Herausforderung. „Daher ist es wichtig, immer wieder offen über den Tod zu sprechen, loszulassen und die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen, wenn ein Angehöriger im Sterben liegt“, sagt Gödecker. Einfache Berührungen, die Hand anbieten, sanfte Musik spielen oder einfach nur ruhig neben dem Betroffenen sitzen – das alles kann in solchen Situationen schon hilfreich sein. „Stille ist unheimlich wichtig in diesen Momenten – häufig sogar wichtiger als Sprechen“, sagt Gödecker.