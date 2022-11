Karneval in Neuss : Gala-Abend lässt das Zeughaus beben

Im Zeughaus traten viele Acts auf, die zum Tanzen, Singen und Mitmachen einluden. Foto: Michael Ritters

Neuss Da in diesem Jahr keine Proklamation benötigt wurde, mussten sich die Verantwortlichen etwas anderes einfallen lassen – herausgekommen ist ein Gala-Abend im Zeughaus, der es in sich hatte.

Nüsser fiere endlich wieder! Unter diesem Motto feierten die Neusser Karnevalisten ihre Gala-Party am vergangenen Wochenende. „Unser Prinzenpaar, Prinz Mark I. & Novesia Nicole I., wurde schon im letzten Jahr proklamiert. Aufgrund der angespannten Pandemie-Lage wurden danach aber fast alle Veranstaltungen abgesagt“, sagt Sabine Roeb, die als erste weibliche Vize-Präsidentin in der Geschichte des Neusser Karnevals gekonnt durch die Veranstaltung im Zeughaus führte. „Da aber in diesem Jahr keine Proklamation benötigt wurde, mussten wir uns etwas anderes einfallen lassen – denn endlich wollten wir alle wieder miteinander feiern.“ „Uns“ – damit meinte Roeb nicht nur das Präsidium des Karnevalsausschusses (KA) Neuss, sondern auch ihren Arbeitskreis, der monatelang an dieser Veranstaltung arbeitete.

Neben dem „Spätzünder“, der lustige Anekdoten aus seinem Leben als Familienvater erzählte, traten auch viele Acts auf, die zum Tanzen, Singen und Mitmachen einluden. Die Stadt- und Prinzengarde und die Novesia-Garde der NKG Blaue Funken, die das Prinzenpaar zu all ihren Auftritten begleiten, unterhielten das Publikum nicht nur mit ihren Gardetänzen, sondern auch mit ihren Paartänzen. Aber auch die Gardisten der Blauen Funken erfreuten alle Beteiligten mit dem Stippeföttche, zu dem auch einige anwesende Gäste eingeladen wurden. Und nicht nur an dieser Stelle durften alle mitmachen, auch die Showtanzgruppe Revolution, die mit wehenden Fahnen, Hebefiguren und ganz viel Konfetti die Bühne im Zeughaus kaperten, animierte den ganzen Saal zum gemeinsamen Tanzen. Musikalisch wussten nicht nur die Fetzer, was das Publikum hören wollte – auch die Fantastic Company brachte die Karnevalisten zum Feiern.

Das Event stand unter dem Motto „Nüsser fiere endlich wieder!“. Foto: Michael Ritters

Das große Highlight und vor allem die Überraschung des Abends war aber die Verleihung des goldenen Kappes-Tünn-Ordens. „Er wurde von der Firma Sack gestiftet und soll das Andenken des verstorbenen Ehren-Vizepräsidenten Reiner Franzen bewahren“, so KA-Präsident Andreas Picker. „Franzen war ein Vollblutkarnevalist. Überall mischte er mit und hat die karnevalistische Landschaft hier in Neuss, so wie wir sie heute kennen, maßgeblich geprägt. Das Präsidium entscheidet, wer diese außergewöhnliche Ehrung erhält.“ Die Laudatio auf beide Träger hielten der KA-Jugendbeauftragte, Markus Lenz, und der KA-Geschäftsführer, Christoph Kinold: „Uns war es wichtig, dass diese Ehrung zwei Karnevalisten auszeichnen soll, die es verdient haben. Beide sind schon seit vielen Jahren dem Karneval fest verbunden. Beiden sagt man nach, dass sie direkt sind und mit viel Herzblut ihr Ehrenamt ausüben. Und beide sind Fan der Borussia Mönchengladbach.“

Zugleiter Ralf Dienel (4.v.r.) und sein Stellvertreter Jürgen Kinold (2.v.l.) erhielten den goldenen Kappes-Tünn-Orden. Foto: Michael Ritters

Beide Träger wurden mit ihrer Auszeichnung überrascht: Zugleiter Ralf Dienel und sein Stellvertreter Jürgen Kinold. „Ich bin völlig überwältigt“, so Dienel, der schon seit 16 Jahren den Kappessonntagszug organisiert, „vor allem aber, weil ich mit Reiner Franzen nicht nur einen karnevalistischen Begleiter, sondern einen lieben Freund verloren habe.“

(NGZ)