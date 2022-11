Evangelische Kirche in Neuss : Vorhang auf für den musikalischen Adventskalender

Neuss David Jochim, Kantor der evangelischen Kirchengemeinde Am Norfbach, hat erstmals einen musikalischen Adventskalender kreiert. Was lässt sich darin entdecken?

Das Warten auf Weihnachten ist für viele Kinder mit einem Adventskalender verbunden, der die Zeit bis zum Heiligen Abend verkürzen soll. Für Musikliebhaber hat in diesem Jahr erstmals David Jochim, Kantor der evangelischen Kirchengemeinde Am Norfbach, eine musikalische Alternative vorbereitet: „Die Idee zum musikalischen Adventskalender hatte ich letztes Jahr, als die Frauenkirche in Dresden ein solches Projekt hatte und ich mir dachte, was die können, das schaffen wir auch“, verrät der Chef-Musiker der Gemeinde. Seit Wochen wurde geprobt und aufgenommen, Video- und Tonspuren mussten geschnitten und sortiert werden.