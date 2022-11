150 Jahre Kirchenchor : Nach dem Jubiläum verabschiedet sich der Kirchenchor

Der Holzheimer Pfarr-Cäcilien-Chor feiert sein 150-jähriges Bestehen. Der Gottesdienst am Totensonntag wird sein letzter Auftritt sein. Foto: Heidrun Lohff

Neuss-Holzheim Viele Chöre kämpfen mit Nachwuchsproblemen. Der Kirchenchor der katholischen Martinus-Gemeinde, der sein 150-jähriges Bestehen feiern kann, macht da keine Ausnahme. Doch mit dem Jubiläum ist auch Schluss.

Sein 150-jähriges Bestehen feiert der Pfarr-Cäcilien-Chor der Gemeinde St. Martinus in Holzheim. Aus diesem Anlass sorgen die Sängerinnen und Sänger unter Leitung von Simone Betz am Sonntag, 20. November, für den musikalischen Rahmen des 11-Uhr-Gottesdienstes und bringen Werke von Mozart, Bach und anderen Komponisten mit Orchester-Begleitung zu Gehör. Es wird der letzte Auftritt der Sängergemeinschaft sein, denn der auch woanders zu beobachtende Nachwuchsmangel macht sich auch im Chor schmerzlich bemerkbar. „Das sollte aber kein Grund für Bitterkeit sein“, schreibt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke in seinem Vorwort für die Festschrift. „150 Jahre Kirchenchor – dieses Jubiläum ist vielmehr ein Grund für große Dankbarkeit.“