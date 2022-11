Neuer CDU-Ortsverband in Neuss-Grimlinghausen : Bernd Ramakers zum Vorsitzenden gewählt

Grimlinghausen Die CDU setzt die Gründung von neuen Ortsverbänden fort. Nach den Ortsverbänden Nordstadt und Gnadental nimmt mit der Wahl eines Vorstandes jetzt auch der CDU-Ortsverband Grimlinghausen seine Arbeit auf.

Der Ortsverband Grimlinghausen nimmt seine Arbeit in einer Zeit auf, in der die CDU die Diskussion über eine großflächige Neuordnung der öffentlichen Angebote in Grimlinghausen angestoßen hat. „Ein perfekter Zeitpunkt, um mit dem Ortsverband zu starten“, findet Ramakers. Grimlinghausen sei in den vergangenen Jahrzehnten deutlich größer geworden und habe sein Gesicht verändert. Dem wolle man Rechnung tragen.