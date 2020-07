Kunst in Neuss : Versetzung der „Schleife“ von Josef Neuhaus beginnt

Kunst in Neuss

Als Solitär hat die „Schleife“ von Paul Neuhaus einst an der Stresemannallee gestanden Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Vor rund sechs Jahren wurde schon geargwöhnt, dass die Skulptur „Schleife“ an der Stresemannallee am Höffner-Möbelhaus gegenüber dem Pylon verlieren würde.

Die Geschichte drohte unendlich zu werden, aber nun ist tatsächlich eine Ende in Sicht. Seit das Möbelhaus Höffner den Pylon an seinem Standort aufgestellt hat, nimmt kaum noch jemand die „Schleife“ von Josef Neuhaus wahr, die jahrelang wie ein Stadteingangszeichen die Autofahrer an der Stresemannallee begrüßte.