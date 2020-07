Wohnraum in Neuss : Aus Bunker wird Mehrfamilienhaus

Wohnraum in Neuss

Neuss Die genaue Anzahl und Größe der Wohnungen liegt aber laut Bauverein noch nicht fest. Der Verein spricht von modernem urbanem Wohnraum, der in der Innenstadt entstehen soll.

1. Besitzer Der Bunker an der Adolf-Flecken-Straße ist im Besitz des Neusser Bauvereins. Was der Bauverein dafür an die Stadt bezahlt hat, wird nicht verraten. „Es wurde Stillschweigen bezüglich des Kaufpreises vereinbart“, sagt ein Bauvereins-Sprecher.