Population gestiegen : Kampf gegen Gänse im Neusser Stadtgarten

Neuss Die Population ist angestiegen, das stört vor allem regelmäßige Nutzer der Anlage. Zum Ende der Mauserzeit, so die Stadtverwaltung, werde sich die Zahl wieder regulieren.

Wenn man in Neuss über das Thema Gänse spricht, dann wird wohl in den meisten Fällen das Naherholungsgebiet Jröne Meerke erwähnt. Schließlich sorgen die Tiere – und vor allem ihre Hinterlassenschaften – dort seit Jahren für Unmut. Doch auch im Stadtgarten sind Gänse zu finden – und zwar in diesem Jahr mehr als sonst. Wie die Stadt auf Nachfrage mitteilte, ist die Gesamtpopulation in dem Bereich mit circa 60 Tieren während der aktuellen Mauserzeit höher als im vergangenen Jahr (45 Tiere), der Bruterfolg sei allerdings nicht gestiegen.