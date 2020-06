Kunst in Radevormwald : Rader Kunst in NRW-Skulptur-App

Radevormwald Die Installation „Uelfe Display“ vom Künstler Raymund Kaiser am Uelfebad hat es sogar zum Titelbild gebracht. Zudem sind zwei weitere Kunstwerke aus der Stadt in dem digitalen Angebot vertreten.

Neben dem „Uelfe Display“ stellt die App auch die Werke „Teil aus einem Ganzen“ von Erwin Wortelkamp vor sowie „Kilim“ von Heike Weber. Diese Skulpturen sind vor der Martini-Gemeinde an der Uelfestraße und im Parc de Chateaubriant zu finden. Dass Radevormwald als Kleinstadt mit drei Kunstwerken in der App vertreten ist, ist etwas Besonderes. „Für eine Kleinstadt ist die Dichte an Kunst im öffentlichen Raum in Radevormwald sehr hoch“, sagt Bernd Freudenberg.