Kontrollen in Neuss : 198 Verfahren wegen Verstößen gegen Corona-Regeln eingeleitet

Neuss Gerade zu Beginn der Pandemie wurden viele Verstöße registriert – insbesondere zur sogenannten Zwei-Personen-Regel aus den Frühjahrsmonaten. Die meisten Verfahren laufen noch.

Die meisten Verstöße wurden allerdings zu Beginn der wegen der Corona-Pandemie in Kraft getretenen Regelungen registriert. „Ein Großteil der Verfahren laufen noch und sind nicht vollständig abgeschlossen, da die Einspruchsfristen noch laufen“, erklärt Bungert. „Es handelt sich jedoch fast ausschließlich um Verstöße gegen das Kontaktverbot.“ Als Beispiel nennt sie die sogenannte Zwei-Personen-Regel aus den Frühjahrsmonaten. Diese ist aber wie viele andere Maßnahmen auch inzwischen längst gelockert worden. Die jeweils gültigen Maßnahmen sind in der Corona-Schutzverordnung de Landes festgehalten, die ständig fortgeschrieben wird. Die aktuelle Verordnung ist am 2. Juli in Kraft getreten und gilt noch bis 15. Juli. Dann folgt die Fortschreibung.