Qualifizierung zur Kindertagespflege : Stadt informiert künftige Tagesmütter und -väter

Der Bedarf an Tagespflegepersonen ist groß. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Neuss Mehr als 180 qualifizierte Tagespflegepersonen sind bei der Stadt Neuss registriert. Doch der Bedarf nach Betreuungsplätzen ist groß und so sucht die Stadt immer neue Interessierte, die Tagesmutter oder Tagesvater werden möchten.

Nach einer längeren coronabedingten Pause bietet das Jugendamt der Stadt Neuss am Dienstag, 14. Juli, wieder eine Informationsveranstaltung für genau diese Interessierten an: Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr im Jakob-Weitz-Zimmer des Rathauses (Eingang 3, U.214-217, gegenüber dem Eingang des Bürgeramtes) und dauert etwa 1,5 Stunden.

Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Hauptschul- oder ein höherer Bildungsabschluss sowie deutsche Sprachkenntnisse auf B2-Niveau. Außerdem muss Neuss der Wohnort sein. Quereinsteiger sind genauso willkommen wie Personen, die bereits im pädagogischen Bereich arbeiten, teilt die Stadt mit. Die Teilnahme an der Informationsveranstaltung ist Voraussetzung für den Kursus QHB 300 (kompetenzorientiertes Qualifizierungshandbuch, 300 Unterrichtseinheiten), der Ende Oktober im Familienforum Edith Stein beginnt. Der Qualifizierungskursus ist kostenfrei. Das ermöglicht eine Förderung. Denn der Kursus wird durch das Bundesprogramm „ProKindertagespflege: Wo Bildung für die Kleinsten beginnt“ unterstützt. Das Programm ist ein Projekt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Ferner erhalten alle erfolgreichen Absolventen des im Oktober startende Qualifizierungskurses eine Prämie in Höhe von 400 Euro.

Eine Anmeldung zur Informationsveranstaltung ist unter 02131 905167 oder per E-Mail an doris.albring@stadt.neuss.de möglich. Wer eine Tagesbetreuung für das eigene Kind sucht, kann sich zudem an die Fachberatung für Kindertagespflege des Jugendamtes der Stadt Neuss wenden.