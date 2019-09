Brauchtum in Neuss : Uedesheim fiebert seinem Fest entgegen

Neuss Das Schützenfest soll für das Königspaar der krönende Abschluss eines aufregenden Jahres werden.

(jasi) Viele Schützen hegen den Wunsch, einmal in ihrer Schützenlaufbahn König zu werden. Dies war auch so beim amtierenden König in Uedesheim – Frank I. Eggenkämper. Am Samstag des letztjährigen Schützenfestes wurde dieser Wunsch dann konkret. Auch zur Erleichterung des Präsidenten Johannes Kronenberg.