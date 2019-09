Investorenstreit in Neuss : Etex-Gelände: SPD fordert Nachbesserungen

Neuss Der Siegerentwurf aus dem städtebaulichen Ideenwettbewerb für das bald brach fallende Etex-Gelände, die frühere Eternit-Fabrik, soll überarbeitet werden. Dafür macht sich die SPD-Fraktion stark.

Sie will die Verwaltung damit beauftragen, gemeinsam mit den beiden Grundstücksbesitzern und Investoren den Entwurf so zu modifizieren, dass ein funktionierendes Nahversorgungszentrum sichergestellt werden kann. Und zwar mit einer Fläche von mindestens 15.500 Quadratmetern und nicht – wie es der Siegerentwurf vorschlägt – nur einer halb so großen Fläche. Einen entsprechenden Antrag setzt die SPD jetzt auf die Tagesordnung für den Planungsausschuss, der am 26. September tagt.