Am 8. September in Neuss : 330 Händler locken beim Citytrödel in die Innenstadt

Am 8. September in Neuss

Neuss Die Neusser Innenstadt verwandelt sich am kommenden Sonntag, 8. September, wieder in einen riesigen Flohmarkt.

Vom Landestheater in die Oberstraße über Markt, Freithof, Münsterplatz, Konvent, Neustraße, Büchel bis zur Niederstraße erwartet die Citybesucher das Angebot von rund 330 Händlern, die ihren Trödel an die Frau und an den Mann bringen möchten. Angeboten wird ausschließlich „echter“ Trödel, also gebrauchte Gegenstände wie Kleidung, Porzellan, Spielzeug, Schmuck und Antiquitäten.