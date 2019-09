Schauspieler werden : Jugendclub des Theaters am Schlachthof in Neuss sucht neue Mitspieler

Jugendclub des Theaters am Schlachthof in Neuss sucht neue Mitspieler

Sven Post leitet die „Spielstarter“ im Theater am Schlachthof. Foto: Leo Kammer

Neuss Der Jugendclub „Spielstarter“ des Theaters am Schlachthof (TaS) sucht neue Mitspieler von 14 bis 21 Jahren. Einmal wöchentlich, immer mittwochs ab 17 Uhr, treffen sich die Spielstarter im TaS an der Blücherstraße 32 .

Sie proben unter der Leitung von Schauspieler und Regisseur Sven Post für die monatlichen Impro-Duell-Abende im Theater am Schlachthof. In jeder Spielzeit bringt das Jugendensemble zudem ein eigenes Stück auf die Bühne. Am 11. September findet um 17 Uhr ein erstes KickOff für alte und neue Mitspieler zum Kennenlernen und Warmspielen im TaS statt.