Kommentar: CDU Neuss sucht ihren Bürgermeister : Anständigkeit? Ja. Aber nicht zuviel

Foto: Fotomontage: NGZ 6 Bilder Sechs Bewerber wollen für die CDU Bürgermeister werden.

Neuss Die CDU sucht einen Bürgermeisterkandidaten. Dabei benehmen sich alle sehr anständig. Zu artig, um eine echte Kontroverse auf dem Podium in Gang zu bringen. So blieb am Mittwoch alles, was von den Kandidaten gesagt und behauptet wurde, unkommentiert nebeneinander stehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Kleinau

Ein „Faktencheck“ oder ein Nachhaken der Moderatorin hätte geholfen, einiges gerade zu rücken.

Zum Beispiel Bärbel Kohlers Behauptung, der Flächennutzungsplan sei beschlossen (was noch aussteht), Ruth Sternemann-Böckings Ruf nach freiem W-Lan in der City (das es längst gibt) oder Sebastian Rosens Behauptung, 2014 mit seiner Kandidatur knapp gescheitert zu sein. Bei einem Drittel Stimmanteil ist das stark geschönt. Trotzdem war die Kandidatenvorstellung wertvoll, denn es wurde deutlich, wer mehr zu bieten hat als den Satz: „Ich liebe diese Stadt“.