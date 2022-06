Verbunden in Wert und Tradition : Schiefbahn feiert Schützenfest mit Party und Parade

Das Königshaus der St. Sebastianusschützen aus Schiefbahn: Bald wird das Schützenfest gefeiert. Foto: Elke Naus

Schiefbahn Der Sappeur-Zug der St. Sebastianus Bruderschaft in Schiefbahn stellt den Schützenkönig. Wie mit „Höschke“ Meyer vier Tage lang gefeiert wird.

„Wir freuen uns, dass wir ein Schützenfest in Schiefbahn feiern können und planen einige Veränderungen“. Michael Klein, Brudermeister der St. Sebastianus Bruderschaft Schiefbahn, und der Vorstand blicken mit Spannung auf die Festtage: Vom 18. bis 21. Juni feiern die Schützen im Zelt und halten ihre Paraden durch Schiefbahn ab. Angeführt werden sie von König Horst Meyer (genannt „Höschke“) und seiner Frau Ina. Der 62-jährige König hatte 2019 mit dem 176. Schuss den Vogel von der Stange geholt. Der gelernte Speditionskaufmann der Luftfracht ist seit 45 Jahren Mitglied im Sappeur-Zug. „Gesundheit und Spaß am Leben“ sind ihm wichtig, außerdem Freundschaft und Ehrlichkeit. Er ist gern auf Reisen und im eigenen Garten. Königin Ina Meyer ist 55 Jahre und gelernte Arzthelferin. „Zu meinen schönsten Erinnerungen gehört zuallererst das Jahr 1992 unter Schützenkönig Manfred Esser, als am Schützenfest-Dienstag unser Sohn Ken geboren wurde“, so die Königin. Ken ist seit zwölf Jahren Mitglied des Sappeurzugs und bekleidet in diesem Jahr das Amt des Flügeloffiziers. Nach der langen Wartezeit freuen sich König und Königin auf „friedliche, sonnige, fröhliche und unvergessliche Tage“, meinen beide. Finanzminister ist „Basti“ (Bastian) Plum (33 Jahre) mit Partnerin Kerstin Roeder und Sohn Luca. Mit Zahlen kennt er sich aus – hauptberuflich ist er im Bereich Immobilien und Baufinanzierung tätig. Finanzministerin Kerstin Roeder arbeitet als Bürokauffrau. „Im Schützenwesen ist mir die Gemeinschaft, der „Mix“ zwischen Jung u. Alt bei den Sappeuren und natürlich das Schützenfest wichtig“, meint er. Als Ernährungsminister begleitet das Königspaar Guido Wyes (58 Jahre) mit Partnerin Uta und deren Tochter Mia. Der Vertriebscoach musiziert in seiner Freizeit, reist gerne im Wohnmobil und ist seit 2015 Mitglied im Sappeurzug. Ihm ist es wichtig, mit einer positiven Einstellung die schönen Dinge des Lebens zu genießen. Ernährungsministerin Uta Kothe-Kreß leitet eine Kindertageseinrichtung.

Das Königshaus wird von vier Hofdamen begleitet. Jessica Born (26 Jahre), 19-jährige Katja Flatters (19 Jahre, Auszubildende zur Veranstaltungskauffrau), 23-jährige Jeannine Pohlen (23 Jahre, Erzieherin) und Kimberley Söring (23 Jahre, Kauffrau für Büromanagement)

Das Schützenfestprogramm beginnt schon am Freitag, 17. Juni: Um 17 Uhr startet die Kirmes, danach gibt es um 18 Uhr am Zelt den Fass-Anstich mit Freibier, „eine alte Tradition, die wir nach vielen Jahren wieder beleben“, so Bruderschafts-Geschäftsführer Sascha Kaulen. Danach ist Party im Festzelt. Bei „Schiefbahn rockt“ spielt die Band „La Vida“, die für gute Musik und gute Stimmung bekannt ist. „Wir möchten mit allen Schiefbahnern den Auftakt feiern, nicht in Uniform, sondern in einem weniger formalen Rahmen, sodass auch Nicht-Schützen im Zelt mit dabei sind“, so Brudermeister Klein. Einlass ist ab 18.30 Uhr, für Kurzentschlossene gibt es noch Karten an der Abendkasse (10 Euro).

Zu den Highlights der Festtage gehören etwa die Morgenparade am Sonntag, der Frühschoppen am Montag, zu dem die Bewohner des Hubertus-Stiftes kommen, oder die Königs-Galaparade mit Füllhörnern am Montag (16.45 Uhr). Am Dienstag beginnt um 15 Uhr der Königsvogelschuss auf der Schiessanlage, um 18 Uhr ist die Abschlussparade mit Vorstellung der neuen Schützenmajestät.

(djm)