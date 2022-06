König Andreas Pfeiffer im Mittelpunkt : Das erwartet Besucher auf dem Schützenfest in Kaarst

Kaarst Die Straßen sind geschmückt, auf dem Festplatz wird fleißig gebaut und das Königshaus hat ihre Vorbereitungen abgeschlossen: In Kaarst wird am Wochenende endlich wieder Schützenfest gefeiert.

Am Freitag lädt die Bruderschaft zu „Musik unter freiem Himmel“ auf dem Rathausplatz ein. Die renommierte Partyband „Soundconvoy“ wird für Stimmung sorgen. Am Samstag sind alle Bürger eingeladen, zur Eröffnung des Volks- und Heimatfestes auf den Kirmesplatz an der Xantener Straße zu kommen. Um 12 Uhr wird Bürgermeisterin Ursula Baum das Fass anschlagen. Auf das Böllern wird in diesem Jahr verzichtet mit Rücksicht auf die Flüchtlinge aus der Ukraine. Um 18 Uhr findet die musikalische Eröffnung des Schützenfestes durch alle Tambourcorps auf dem Rathausvorplatz statt. Festzüge, tolle Paraden und Bälle folgen dann bis Dienstag.Kaarst wird bis dahin von König Andreas II. Pfeiffer regiert. Der 59-Jährige, der übrigens auch Bezirkskönig ist, hat den Königsvogel am 13. Juni 2019 abgeschossen. An seiner Seite: Seine Königin Yvonne sowie die beiden Ministerpaare Hubert und Iris Holz sowie Winfried und Silvia van Sandten. Sie alle freuen sich, dass es endlich losgeht – lange genug gewartet haben sie ja.