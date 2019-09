Umwelt-Politik in Neuss : Koalition will Waldschadensbericht

Neuss Stadt soll Schäden an Bäumen darstellen und Maßnahmen vorschlagen.

(jasi) Nach der Nachricht um die geplante Fällung des „Naturdenkmals“ Kastanienallee am Kinderbauernhof wächst in Neuss die Sorge über den Zustand des Baumbestandes. CDU und Grüne bezeichnen die aktuelle Situation als „besorgniserregend“ – und fordern baldige Maßnahmen. „Die Bäume und Waldflächen in Neuss brauchen Hilfe. Um entsprechende Maßnahmen einleiten zu können, ist in einem ersten Schritt ein umfangreicher Baum- und Waldbericht erforderlich, der den Gesundheitszustand der Neusser Bäume und Wälder grundlegend darstellt und bewertet“, sagt Stefan Crefeld, umweltpolitischer Sprecher der Neusser CDU.