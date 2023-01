Haushaltskonsolidierung in Neuss Fraktion „Tierschutz/Linke“ gegen Einschnitte beim Sport

Die Kehrtwende begründen Schwarz und Sperling nun sogar mit einer möglichen Bewerbung um die Ausrichtung der Olympischen Spiele und Paralympics an Rhein und Ruhr. Sollte sich die Region noch einmal bewerben, so die Fraktion, „wird Neuss mangels geeigneter Trainingsstätten das Nachsehen haben“. Vor allem aber scheint „Tierschutz/Linke“ diese Position bezogen zu haben, um in einer möglichen Debatte über Schließung und Verkauf etwa des Stadtbades eine Marke zu setzen. „Schulschwimmen kann Leben retten, wenn Kinder das Schwimmen frühzeitig erlernen“, unterstreichen beide. Die Einsparungen, die die Politik aushandeln werde, dürften aber auch darüber hinaus „keinesfalls Vereine und Sporttreibende treffen, gleich welcher Sportart“, betonen Sperling und Schwarz.