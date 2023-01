Nachruf auf Heinz Gilges Ein sinnlicher Neusser mit vielen Talenten

Heinz Gilges hat Spuren in seiner Heimatstadt und darüber hinaus hinterlassen. Er entstammt einer musisch orientierten Familie, sein Elternhaus steht an der Thywissenstraße im Dreikönigenviertel. Sein Vater Wilhelm war Architekt, der nach dem Zweiten Weltkrieg beim Wiederaufbau vieler Kirchen engagiert war. Gemeinsam mit seiner Schwester Käthe arbeitete Heinz Gilges zunächst im Büro des Vaters. Hunderte Gebäude tragen seine Handschrift, er wirkte als Architekt und Bauträger – immer wieder gestaltete er Kirchen und Kirchenfenster, so auch in Kaarst, in Vorst und in Holzheim.