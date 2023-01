Auto-Cluster in Neuss Abbruch schafft Platz für Autos

Die Niederrheinische Blumenvermarktung (NBV) ist Geschichte. Das 1953 gegründete Unternehmen ging schon 2005 in der vermarktenden Erzeugergenossenschaft Landgard mit Sitz in Straelen auf, die den Standort Neuss auf einen – wenn auch 23.000 Quadratmeter großen – Abholmarkt für Wiederverkäufer („Cash & carry“) reduzierte. Nun fällt mit dem ehemaligen Verwaltungsgebäude an der Hammer Landstraße auch das letzte Gebäude, das noch an die NBV – von Neussern gerne mit Neusser Blumenversteigerung übersetzt – erinnert hat.