Politik in Kempen Stadtverordneter Solecki verlässt Die Linke

Solecki ist seit Jahrzehnten politisch aktiv. 2020 zog er über die Reserveliste in den Stadtrat ein und gründete mit Jeyaratnam Caniceus (ÖDP) eine gemeinsame Fraktion unter dem Namen ÖDP/Linke. Ab Januar wird die Fraktion nun bis auf Weiteres nur den Namen ÖDP tragen. Das teilten Caniceus und Solecki am Montag mit. Die Mitglieder, die bislang der Linken angehörten würden nun parteilos in der ÖDP-Fraktion mitarbeiten. Funktionen und Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Ausschüssen des Stadtrats und in der Fraktion blieben unverändert. Bis zur Kommunalwahl will man weiter zusammenarbeiten. „Wir werden weiterhin unverändert unsere Stimme für ein sozial-ökologisches Gleichgewicht erheben“, kündigten Caniceus und Solecki an.