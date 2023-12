Psychologin aus Neuss Fünf Tipps gegen den Weihnachts-Blues

„Die Gründe hierfür sind vielfältig“, so Lüttgen-Bender, „wenn die Kinder beispielsweise längst aus dem Haus sind, die Enkelkinder weit entfernt wohnen, die langjährige Partnerschaft zerbricht oder die erhoffte Zweisamkeit in der Rente nicht so verläuft wie einst ausgemalt, kann aus der fröhlichen und besinnlichen Weihnachtszeit schnell eine Zeit voll Traurigkeit und Selbstzweifel werden.“ Damit die deprimierende Stimmung sich gar nicht erst zu einer schweren psychischen Erkrankung entwickeln kann, gibt Lüttgen-Bender fünf Ratschläge gegen einen möglichen Winterblues.