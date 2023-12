Stadtrat Neuss entschied Breite Mehrheit für den städtischen Etat

Das Defizit im städtischen Etat mag mit knapp 50 Millionen Euro groß sein, an den Steuern wird aber nicht gedreht, und die Kindertagesbetreuung der über Dreijährigen bleibt für Eltern beitragsfrei. An diesen Standards, die Sven Schümann (CDU) als erster Redner schon im Einstieg seiner Etatrede formulierte – „Den Bürger nicht weiter belastet, Haken dran“ – wollte eine große Mehrheit nicht rütteln. Sie zementierte diese mit dem Beschluss für den Etat 2024, den am Ende CDU, SPD, die fraktionslosen Stadtverordneten Jana Pavlik (FDP) und Manfred Bodewig sowie die Grünen trugen. „Auch wenn wir nicht mit allen im Haushalt enthaltenen Zielen übereinstimmen, wollen wir diesen nicht aufhalten“, betonte Bettina Weiß (Grüne). Gegen den Haushaltsplan stimmten Michael Klinkicht (Fraktion jetzt), weil er wenig Neues bietet. Für die AfD stellte Dirk Kranefuß fest, dass man das Defizit nicht mittragen könne. Roland Sperling (Linke/Tierschutz) lehnte ab, weil die von seiner Fraktion vorgeschlagene Gewerbesteuererhöhung keine Mehrheit fand, Vincent Cziesla (Die Partei/Die Linke) fehlte ein klarer Gestaltungswille, und Carsten Thiel (UWG/Aktiv) moniterte, der Etat „genügt nicht unseren Ansprüchen, um die Stadt nach vorne zu bringen“. Basis des Etatbeschlusses war das Paket, das CDU und SPD aushandeln konnten. „Hart in der Sache, aber auch Augenhöhe“, wie Schümann betonte, der aber jeden Gedanken an eine Große Koalition zurückwies. „Ein Date macht noch lange keine Beziehung“, sagte er. Die Etat-Einigung – eine Notwendigkeit. Trotzdem wiederholte Sascha Karbowiak (SPD) gleich im Anschluss sein „ehrliches Gesprächsangebot“ an die CDU.