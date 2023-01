Wachwechsel in Neuss Sascha Karbowiak ist neuer Vorsitzender der SPD-Fraktion

Die Ratskooperation von SPD, Grünen und UWG/Aktiv hat einen neuen Moderator, die SPD-Fraktion einen neuen Vorsitzenden. Denn nach knapp neun Jahren hat Arno Jansen den Vorsitz aufgegeben und die 19-köpfige Ratsfraktion am Montag erwartungsgemäß und einstimmig Sascha Karbowiak zu seinem Nachfolger gewählt. Der hat schon einen wichtigen Termin verabredet, denn am 17. Februar tagt der Kooperationsausschuss, um die gemeinsame Position zum Etat zu definieren. Vorher will Karbowiak mögliche Übereinstimmungen mit der CDU in Haushaltsfragen ausloten. Auch das gehört nun zum politischen Tagesgeschäft des 35-Jährigen.