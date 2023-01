Schützenfest in Neuss Gildemajor bekennt sich zu Frauen im Schützenverein

Dass die Gilde in der Corona-Zwangspause ihren Mitgliedern wenig eigene Veranstaltungen zu bieten hatte, kommt den Korpsmitgliedern jetzt zugute. Denn die Gilde konnte ein schönes finanzielles Polster ansparen. Dank der seriösen Finanzführung von Schatzmeister Thomas Werbitzky, wie es in einer Mitteilung des Korps heißt, ist das dick genug, um in diesem Jahr auf eine Beitragserhöhung verzichten zu können. Und das obwohl die Korps in diesem Jahr mit keinem Zuschuss des Stammvereins zu den Musikkosten rechnen dürfen.