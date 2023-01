Talk am Pegel in Neuss Einblicke in die Energie der Zukunft

zum siebten Mal lud der Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings (CDU) jetzt zum „Talk am Pegel“. Er hatte diesmal zum Thema „Wege aus der Energiekrise“ gemacht. Wenn auch in vollbesetzter Pegelbar am Zollhafen so niemand richtig daran glaubte, dass der Abend definitive Wege zum jetzigen Zeitpunkt aus der Krise aufzeigen würde, so gestaltete sich die Diskussion außerordentlich spannend.