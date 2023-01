Investition in Neuss Alunorf investiert 22 Millionen Euro

„Eine erfolgreiche nachhaltige Transformation der Aluminiumindustrie ist ein entscheidender Schlüssel, um die Klimaschutzziele in Nordrhein-Westfalen und Deutschland zu erreichen. Innovative Ideen und neue Verfahrenstechniken der Kreislaufwirtschaft wie das ‚Batch Intelligence System‘ helfen dabei, die aktuellen Herausforderungen zu meistern und Ressourcen noch effizienter einzusetzen. Mit Projekten wie hier bei Alunorf gelingt es uns, Nordrhein-Westfalen zukunftsfest zu machen und als klimaneutralen Industriestandort im Herzen Europas aufzustellen“, sagte Mona Neubaur. Es sei ein punktgenaues Geschäft, Aluminiumschmelzen so zu zusammenzustellen, dass sich exakt die vom Kunden gewünschten Legierungen und Qualitäten ergeben. Um immer die optimale und zugleich ressourcenschonendste Mischung zu treffen, müssten Chargensteller genau wissen, welche Bestandteile wo zur Verfügung stehen“, erklärt Monje und fährt fort: Das ‚BIS‘ hilft uns dabei, die Chargen so zu kalkulieren, dass wir möglichst viel Aluminiumschrotte wieder in den Recyclingprozess einbringen können. Gleichzeitig können wir dank effizienterer Prozessabläufe und Verkürzung der Zykluszeiten die Kapazitäten in der Gießerei noch einmal spürbar steigern.“