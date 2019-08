Jubiläum in Neuss : Tennisclub Weißenberg feiert 50-Jähriges

Ein Provisorium zum Start: 1970 hat der TC Weißenberg sein erstes Clubhaus in Eigenregie gebaut. Foto: TC Weißenberg

Nordstadt Am 29. August 1969 wurde der Tennisclub Weißenberg gegründet. Er ging aus der Abteilung „Tennis“ der Sportvereinigung Neuss-Weißenberg hervor. Angefangen hat alles mit zwei Plätzen und einem Klubhaus-Provisorium.

Von Andreas Buchbauer

Angefangen hat alles an einem für Tennisspieler eher ungewöhnlichen Ort: im Schwimmbadrestaurant. Dort, im Nordbad, kamen am 29. August 1969 insgesamt 93 begeisterte Sportler aus der Neusser Nordstadt zu einer Versammlung unter Leitung von Hubert Schäfer zusammen. Sie gründeten den Tennisclub (TC) Weißenberg. Damit ging auch eine „Ausgliederung“ einher, denn der neue Verein hatte seine Wurzeln in der Abteilung „Tennis“ der Sportvereinigung Neuss-Weißenberg. Am Samstag, 31. August, erinnern die Tennisspieler an die Vereinsgründung vor 50 Jahren und feiern das Jubiläum ab 11 Uhr in ihrem Clubhaus.

Dabei geht der Blick natürlich auch zurück in die Geschichte. Hans Georg Franssen, lange Jahre aktiver Tennis- und Medenspieler des Clubs und heute Pressewart, erinnert an einige Meilensteine der Vereinshistorie. Zunächst wurde 1970 in Eigenleistung mit dem Bau eines Clubhaus-Provisoriums begonnen. Schließlich brauchte der junge Verein Räumlichkeiten. Gerd Schwendig und Marlies Sperber trugen sich zudem als erste Clubmeister in die Geschichtsbücher der TC Weißenberg ein. „1973 konnte der Club mit Horst Dowrak und Heinz Haase im Doppel sowie mit Monika Drechsler und Antje Brandis im Doppel der Mädchenklasse A und Michaela Poley im Einzel schon Stadtmeister vermelden“, erklärt Franssen.

Info Wurzeln in der SVG Neuss-Weißenberg 1969 Der TC Weißenberg wird gegründet. Er geht aus der Abteilung „Tennis“ der Sportvereinigung Neuss-Weißenberg hervor. 1970 Mit dem Bau eines Clubhaus-Provisoriums wird begonnen. 1979 Ein neues Clubhaus wird errichtet.

1979 folgte dann ein wichtiger Schritt für eine erfolgreiche Zukunft: Es wurde mit dem Bau eines neuen Clubhauses begonnen. Niemand konnte damals ahnen, dass die „Goldenen Jahre“ des Tennissports in Deutschland bereits herandämmerten. 1982 holten ein gewisser Boris Becker (damals 14 Jahre alt) und die seinerzeit 13-jährige Steffi Graf im nahen Mönchengladbach die Titel bei den German Junior Open. Es war ein erster Fingerzeig. Wenige Jahre später waren sie Weltstars und sorgten für einen Tennis-Boom ohnegleichen in ihrem Heimatland: Am 7. Juli 1985 gewann Boris Becker Wimbledon. Knapp zwei Jahre später, am 6. Juni 1987, holte Steffi Graf bei den French Open in Paris ihren ersten Grand-Slam-Titel. Die Menschen strömten jetzt in die Tennisklubs.

So sah das Provisorium schließlich aus. Foto: TC Weißenberg

Tennis war, man kann es fast so sagen, damals so groß wie Fußball. Auch beim TC Weißenberg schnellte die Zahl der Tennisspieler in die Höhe. „Wir hatten damals um die 500 Mitglieder“, sagt Franssen. Aber mit dem Karriereende von Boris Becker und Steffi Graf ging auch die Tennisbegeisterung in Deutschland wieder zurück.