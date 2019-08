Alpenpark Neuss : Für Deutsche Meisterschaft im Fun Fußball anmelden

Neuss Nach der Premiere im vergangenen Jahr steht am 7. September von 10 bis 15 Uhr die 2. Deutsche Meisterschaft im Fun-Fußball im Alpenpark Neuss auf dem Programm.

Die Meisterschaft ist als offenes Mannschafts-Turnier ab einem Alter von 16 Jahren ausgeschrieben. Die Teilnehmer treten in Fünferteams an und spielen zwölf der 14 Spielfelder.

Ziel des Spiels ist es, den Ball mit so wenigen Schüssen wie möglich in ein Minitor zu befördern. Dabei sind verschiedene fußballtypische Situationen zu bewältigen. Die benötigten Ballkontakte werden gezählt. Als Sonderwettkampf gibt es an der Freistoß-Station ein Team-Shoot-Out um den Sonderpreis des Tages. An diesem Shoot-Out können alle Teams teilnehmen.