Arbeitsmarkt im Rhein-Kreis Neuss : Stellenmarkt entwickelt sich verhalten

Rhein-Kreis Neuss Im Vergleich zum Vormonat ist die Arbeitslosenquote im Rhein-Kreis Neuss leicht gestiegen. Fachkräfte sind auf dem Arbeitsmarkt nach wie vor stark gefragt.

Am Donnerstag hat die Agentur für Arbeit aktuelle Zahlen für den regionalen Arbeitsmarkt vorgelegt. Im Rhein-Kreis Neuss stieg die Arbeitslosenquote im August 2019 im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent. Im August 2018 lag sie bei 5,4 Prozent. In der Geschäftsstelle Neuss stieg die Arbeitslosenquote im August leicht auf 5,6 Prozent (Juli 2019: 5,5 Prozent; August 2018: 5,8 Prozent). Dies entspricht einer absoluten Zahl von 8481 Personen. In der Geschäftsstelle Dormagen hielt sich die Arbeitslosenquote bei 4,3 Prozent (August 2018: 4,9 Prozent). In der Geschäftsstelle Grevenbroich stieg die Arbeitslosenquote leicht um 0,1 Prozent auf 4,7 Prozent (August 2018: 4,6 Prozent).

Der Stellenmarkt bleibt verhalten. Seit Jahresbeginn sind insgesamt 10.460 Stellen gemeldet worden, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Rückgang um 6,7 Prozent beziehungsweise 753 Stellen weniger bedeutet. Im August 2019 hat der gemeinsame Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur Mönchengladbach und der beiden Jobcenter Mönchengladbach und Rhein-Kreis Neuss 1322 Arbeitsstellen eingeworben (darunter 1278 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen), im Vergleich zum Vormonat ist dies ein Plus von 109 Stellen (9,3 Prozent). Die tatsächliche Verfassung auf dem Arbeitsmarkt zeigt sich bei der Betrachtung der Unterbeschäftigung. In der Unterbeschäftigung werden zusätzlich zu den registrierten Arbeitslosen auch die Personen abgebildet, die nicht als arbeitslos gelten, weil sie Teilnehmer an einer Maßnahme der Arbeitsmarktpolitik oder in einem arbeitsmarktbedingten Sonderstatus sind.