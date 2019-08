Schützenfest des Heimatvereins Rosellen : Ein König aus dem Jägerkorps Rosellen

Rosellen Der Heimatverein Rosellen feiert Schützenfest. Im Mittelpunkt steht das Königspaar Sebastian und Sarah Krings.

In fast allen Nachbarortsteilen wurde schon Schützenfest gefeiert und oft waren die Schützen vom Heimatverein Rosellen als Gäste geladen. Jetzt sind sie an der Reihe, Gastgeber sein zu dürfen, denn nach der Neusser Kirmes verlagert sich das schützenfestliche Geschehen für den Rest der Saison in den Süden. Bevor Uedesheim und Norf im September die Reihe der Volks- und Heimatfeste 2019 beenden, feiert Rosellen – und im Mittelpunkt stehen als Königspaar Sebastian und Sarah Krings.