Auszeichnung in Berlin Nachhaltigkeitspreis für spritsparendes Busfahren

Eine Rekordzahl von rund 140 Projekten war in diesem Jahr bei der Zeitung für Kommunalwirtschaft (ZfK) eingereicht worden. Das Spritsparmodell der Stadtwerke Neuss schaffte es bis ins Finale. Am Donnerstag wurde es in der Kategorie „Mobilität“ mit dem BronzePreis beim ZfK-Nachhaltigkeits-Award ausgezeichnet. Den Preis nahmen Geschäftsführer Thomas Walkiewicz, Nahverkehrsleiter Uwe Koppelmann und Kommunikationsleiter Jürgen Scheer entgegen. Die Awards wurden erstmals im Rahmen einer eigenen ZfK-Nachhaltigkeitskonferenz verliehen. „Ohne kommunale Unternehmen können die ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele in Deutschland nicht erreicht werden. Wir wollen mit dem Preis Vorzeigeprojekte sichtbar machen und Andere zum Nachahmen motivieren“, sagte Carsten Wagner, Geschäftsführer des VKU Verlags, der die ZfK herausgibt.