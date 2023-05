Maßnahmen in Neuss Wendersplatz und Co. – Land fördert Städtebauprojekte

In unmittelbarer Nähe, nämlich am Wendehammer der Kurzestraße, soll ein kleiner Quartiersplatz entstehen. Dort werden Bänke zum Sitzen aufgestellt. Mit genau 483.000 Euro beteiligt das Land sich an den Kosten. Beide Projekte sind Teil sogenannter „Integrierter städtebaulicher Entwicklungskonzepte“ (ISEK) und damit geeignet, Mittel aus der Städtebauförderung des Landes zu beantragen. Die Förderzusage hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung am Freitag veröffentlicht. Geerlings: „Das Land ist ein verlässlicher Partner der Stadt Neuss. Zum wiederholten Mal bekommen wir einen Zuschuss, um Neuss schöner und attraktiver zu machen.“ Er hofft zugleich, dass die Stadt in Zukunft mehr Anträge stellt: „Mit den beiden Städtebaukonzepten hat Neuss sich viel vorgenommen. Wir brauchen mehr Tempo, damit wir all das schaffen.“