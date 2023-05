Betrüger in Neuss Falsche Bankmitarbeiter in Neuss unterwegs

Ein lebensälteres Ehepaar wurde gegen 12 Uhr angerufen. Angeblich seien Abbuchungen vom Konto erfolgt, die das Paar nicht autorisiert hatte. Um das Konto sicherheitshalber zu sperren, sollten die Senioren ihre Debitkarten samt Pin an seine Kollegin übergeben. Tatsächlich erschien eine junge Frau, die auf die Zeugen asiatisch wirkte, zwischen 12:.0 Uhr und 12.45 Uhr an der Maximilianstraße und nahm die Karten in Umschlägen verpackt entgegen. Dass es sich um einen Betrug handelte, wurde erst im Nachhinein klar.