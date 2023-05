Debatte um Cannabis-Legalisierung Welche Neusser haben schon mal gekifft?

Es ist Anfang der 1970er Jahre, als Erhard Demmer das erste Mal mit Cannabis in Berührung kommt. Seinen „Chefdealer“, wie der Kreistagsabgeordnete der Grünen sagt, habe er mit durchs Abitur gezogen. „Deshalb hat er mich zum mehrmaligen, gemeinsamen Konsumieren in einer gleichaltrigen Gruppe eingeladen, zur Musik von Tangerine Dream, Pink Floyd und The Doors“, erinnert sich Demmer, der zwar von einer „wichtigen Erfahrung“ spricht, gleichzeitig jedoch betont, dass die gesundheitlichen Folgen des „Krauts“ für ihn nicht überschaubar waren, insbesondere die Bronchien betreffend. Zudem habe er „Kiffen“ als nicht gesellig und in Bezug auf Aktivitäten eher „dämpfend“ empfunden. Und auch den einstigen „Chefdealer“ ereilte ein trauriges Schicksal: So habe dieser früh sein Studium abgebrochen und auch keinen Beruf erlernt.