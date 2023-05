Gastronomie in Neuss Bierpreise könnten weiter steigen

Mit dem Beginn der Biergartensaison stellt sich die Frage, wie stark sich die steigenden Energie- und Lebensmittelkosten auch auf den Preis von Alt, Kölsch und Co. auswirken. Auch der Tarifabschluss zwischen der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit dem Brauereienverband Nordrhein-Westfahlen im März dürfte eine Rolle in der weiteren Entwicklung spielen. So mancher Neusser Gastronom musste seine Preise pro Glas bereits anpassen.