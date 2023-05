Umgestaltung des Gesellschaftshauses Die Bürgergesellschaft investiert in ihre Zukunft als Treffpunkt

Die 1861 gegründete Bürgergesellschaft zu Neuss sieht sich einem christlich-bürgerlichen Weltbild verpflichtet, sucht dabei den offenen Dialog mit allen gesellschaftlichen Kräften in der Stadt. Ihr Gesellschaftshaus an der Mühlenstraße steht allen Neusserinnern und Neussern offen, ebenso sind ihre Veranstaltungen öffentlich. Oft kommen kompetente Referenten ins Haus. In diesem Jahr waren unter anderem schon der Chef der Münchener Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, RP-Chefredakteur Moritz Döbler oder Fußball-Weltmeister Olaf Thon zu Gast. Am kommenden Mittwoch (17. Mai, 19 Uhr) sind das Schützenkönigspaar Marc und Jutta Hillen gemeinsam mit Schützenpräsident Martin Flecken Gesprächspartner; am 22 Juni spricht Peter Kreutzberger über „Die moderne Angst des Westens vor der gelben Gefahr“.