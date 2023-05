Gastronomie in Neuss Generationenwechsel im „Chrysanthemen-Garten“

Als Helmuth Krosch ihn vor etwa vier Wochen zum ersten Mal wegen der Übernahme angesprochen habe, sei seine Reaktion direkt positiv gewesen, erzählt Marvin Schorn selbst: „Es ist eine Veranstaltung mit langer Tradition – das hat uns sehr geehrt.“ Mit dem Hamtorkrug, dem Marienbildchen und nun dem Chrysanthemengarten könne man sich derzeit definitiv nicht über zu wenig Arbeit beklagen, auch wenn der Stress ein Positiver sei, so Schorn. „Helmuth Krosch soll in diesem Jahr im Mittelpunkt stehen und gebührend verabschiedet werden“, kündigt der Wirt an. Ihm sei langfristig wichtig, die Party weiterhin in enger Abstimmung mit dem Schützenverein zu organisieren. „In der Zukunft würde ich gerne montags ein kleines Highlight in Form einer Liveband oder dergleichen planen.“