Geburtstag Europäische Union Gesamtschule Norf feiert mit Gästen aus Brüssel und Neuss den Europatag

Neuss · Nicht nur in Brüssel oder Luxemburg wurde am 9. Mai die Geburtsstunde der Europäischen Union gefeiert. Auch an der Gesamtschule Norf wurde im Rahmen des traditionellen Europatags gemeinsam die Einheit Europas begangen. Wer alles dabei war.

12.05.2023, 10:04 Uhr

Die Schüler feierten zusammen mit einigen Gästen. Foto: Gesamtschule Norf

Eröffnet wurde der Tag mit musikalischen Beiträgen am neuen Konzertflügel und einer Interpretation der Europahymne durch den ELSCH-Chor, der vom Publikum stimmgewaltig unterstützt wurde. Während der „Europarundreise“ durch die Ausstellungsräume konnten sowohl die Schüler der 5. und 6. Jahrgänge als auch die Gäste der Grundschulen viel über die Mitgliedsstaaten lernen. Über die wichtigsten Daten hinaus hatten die Schüler kreative, erstaunliche und bisweilen auch köstliche Fakten aus den Mitgliedsstaaten gesammelt und liebevoll präsentiert. Das beeindruckte nicht zuletzt die offiziellen Gäste: Ruth Harte, Leiterin vom Europabüro des Kreises Neuss, Bastian Bertzky von der Europäischen Kommission in Brüssel und Jonathan Kerstings, von der Partner-Europaschule Marie-Curie-Gymnasium. Sie stellten sich zum Abschluss der Veranstaltung den kritischen Fragen des Sozialwissenschafts-Q1-Leistungskurses von Juliane Wagner. Am Ende des Tages waren sich alle – ganz im europäischen Sinne – einig: ein bunter, vielfältiger und lebendiger Europatag.

(NGZ)